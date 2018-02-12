〈中部〉高美濕地國際化 英文指示加QR Code

2018-02-12

〔記者李忠憲、黃鐘山／台中報導〕到高美濕地英語嘛Ａ通！市府為方便日漸增多的國際遊客，到訪高美濕地時可以輕鬆得到相關資訊，特別增設中英文對照的指示及告示牌，遊客更可用手機掃描QR Code，得到相關生態資訊，十分親民。

位於清水區的高美濕地，除了已是國內熱門生態景點外，國際上更是名氣旺，被日本選為秋天海外旅行最嚮往的地點，近年更是港澳及中國自由行旅客的最愛，每年遊客超過二百萬人次，不過卻欠缺雙語指標，造成遊客不便。

市議員楊典忠在議會總質詢時曾指出，常看到造訪高美濕地的外國旅客圍著導覽指示牌看，牌子卻沒有外文，包括化妝室、濕地分區管制公告、動植物介紹、潮汐表等都是中文，從他們困窘的表情不難看出濕地指標國際化的急迫性，市府應規劃兼具城市意象、地方特色的觀光指標，提升台中的國際化。

市府農業局考量外國旅客對中文不熟悉，為提升服務品質，日前已完成指示及公告牌雙語化，中英文對照。

增加生態導覽解說及地圖

農業局表示，指示牌更新除了加設雙語外，並增加濕地內生態導覽解說及生態地圖，將濕地沿近海動、植物介紹製作解說牌，並將完整生物資訊建置於導覽解說網頁中。民眾可現場以手機掃描QR Code，快速了解該區完整的生物資訊及分布狀況。

入口設計數器 即時掌握人數

農業局說，高美濕地假日就出現大量遊客，為了解到訪遊客數量及分布，在入口處也設置光學人流計數器，透過監控設備，可立即掌握濕地到訪人數，未來可作更有效的管理及應變，以提升遊客到訪舒適性及安全性。

楊典忠表示，他非常肯定行動市府的效率，希望今年暑假來臨前，高美濕地遊客中心、體驗館、公六十九停車場都可以陸續完工啟用，讓所有遊客都可以盡興暢遊高美濕地。