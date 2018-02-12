〈中部〉寒流一波波 田尾花農趁天晴搶收

2018-02-12

〔記者陳冠備／田尾報導〕寒流連續來不停，氣溫遽降到八度，彰化田尾菊花產區出現花卉被凍僵且無法開花的狀況，眼見年節快要來臨，收成不如預期，令花農們擔心不已。花農表示，目前已將花朵套上塑套保護，但無法起到保暖作用，天氣越冷花苞越緊縮，趁昨日氣候難得轉晴，花苞變得飽滿，一早就到花田搶收，希望賣出好價錢。

每逢農曆春節前兩週是花卉產出時刻，其中菊花是最重要的應景花卉之一，台北花市從昨日起進入拍賣大市，大菊類平均價格來到每把一四二元，創今年新高，花農無不希望在小年夜收市前賣得好價錢，可是近日三波乾、濕寒流來襲， 菊花遲遲無法達到採收標準，農民擔心會錯過交易高點，只能祈禱趕快放晴。

許姓農民表示，種了約三分地大菊，為要求開花品質還套上塑套保護花朵，原本估計在上週一時，花苞將長成約雞蛋般大小，就能進行採收，可是連日遇到寒流來攪局，花苞開到十元硬幣大小，就凍僵不長了，期間還遇到攝氏十度的寒雨，花農怕花苞凍傷又水傷，到時心血就泡湯了。

彰化花卉拍賣市場總經理高銘輝指出，雖然寒流低溫會造成菊花延遲開花，不過氣溫好轉，菊花馬上就能進入採收，而從上週六起，全國五大花市都進入加強作業，市場供需量大增，也會延長拍賣時間，價格還會再看漲。