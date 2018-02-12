〈中部〉新中橫坍方擴大 最快後天搶通

2018-02-12

〔記者謝介裕／信義報導〕南投縣信義鄉台二十一線望高路段坍方，十一日因惡劣天候災情持續擴大，無法如原定時間在昨傍晚恢復正常通行，不過，公路總局信義工務段表示，假使天候狀況穩定，最快在十四日小年夜當天才能搶通。

台二十一線新中橫公路連結日月潭、信義鄉、玉山國家公園與阿里山，因花蓮強震加上陰雨綿綿，導致望高路段原已不穩定的地層更加脆弱，前天無預警發生大坍方，造成南投與嘉義兩地往來交通中斷。

往阿里山、玉山 改嘉義台18線進出

公路總局信義工務段長張玄政指出，工務段會加快坍方清除進度，但也必須天候配合，也做了最壞打算，有可能春節前無法搶通，加上當地地質破碎，隨時仍有落石發生，如果沒有必要，儘量不要走此路段，因此提醒民眾要前往阿里山或玉山國家公園塔塔加遊客中心，可沿國道三號或一號由嘉義縣沿台十八線原路進出，以免白跑一趟。

東埔溫泉區等景點 仍可通行遊覽車

信義鄉長史強說，新中橫公路坍方的望高路段，位在海拔約一千三百公尺的高山區，通往阿里山、玉山塔塔加等景點受影響，惟鄉內東埔溫泉區、信義農會梅子夢工廠等景點的聯外道路，仍可通行遊覽車等各式車輛，歡迎遊客來走春。

昨早公路總局信義工務段便調派挖土機、砂石車等機具，清除坍落的土方，原估計有一千六百噸的土方量，但才清了一千噸，昨中午過後接連發生多次坍方，大小土石不但滾落路面，甚至將部分路旁護欄砸毀，累積土方量還比原先多出約三倍，約五千噸。