〈中部〉未利益迴避 嘉市副議長妻罰63萬定讞

2018-02-12

〔記者楊國文、王善嬿／綜合報導〕國民黨籍嘉義市議會副議長郭明賓的太太劉女，以她所經營「歌琳頓」公司名義，投標嘉市府委外經營的公有停車場等案，卻隱瞞郭明賓身分，謊稱她並非公職人員利益衝突迴避法規範的「關係人」，不但被以違反政府採購法判刑確定，法務部並以劉女未利益迴避裁罰六十三萬元，最高行政法院日前判她敗訴定讞。

郭明賓代妻回應︰對判決沒有意見

郭明賓昨代妻回應，元月底就收到判決書，已依判決結果將罰緩繳清，沒有意見。

劉女自二○○三年擔任歌琳頓公司負責人，丈夫郭明賓則從一九九八年起擔任嘉市議會第五至九屆議員，現任第九屆還是副議長，任期到今年十二月二十五日，是公職人員利益衝突迴避法所規定的公職人員，歌琳頓公司則屬同法規定的關係人，不得與市府有任何承攬、交易行為。

法務部查出，劉女先後於二○一三年十二月、二○一六年九月承攬到嘉市「西區臨時路外停車場」、「友愛停車場」委託經營管理案，權利金共一百一十八萬多元，不過，她在招標文件「投標廠商聲明書範本」第十項勾選「否」，迴避丈夫郭明賓是副議長的事實，謊稱歌琳頓公司不是公職人員利益衝突迴避法所規範的關係人，使市府誤認歌琳頓公司已依招標文件規定投標，得以得標。

法務部認定劉女違反公職人員利益衝突迴避法第九、十五條規定，兩案各裁罰六十、三萬元，共六十三萬元罰鍰，劉女不服，打行政訴訟抗罰，審理時辯稱均依政府採購法辦理招標採購，主觀上認為郭明賓在市議會上班，並非任職市府，無法監督到市府，但最高行政法院認定為卸責之詞，判她敗訴定讞。刑責方面，郭女在偵查時否認不法，被檢方依違反政府採購法起訴，但她在審理期間認罪，獲輕判七月，可易科罰金，緩刑兩年，歌琳頓公司罰二十萬元確定。