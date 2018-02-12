〈中部〉口感Ｑ甜香氣足 「烏龍香蕉」進軍日本

2018-02-12

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣莿桐鄉果菜生產合作社種植「烏龍」品種黃金蕉，色澤金黃、口感Ｑ甜香氣足，獲日本貿易商青睞下單訂購，首批六公噸昨天完成裝箱進軍日本市場，盼重振台灣香蕉在日本市場佔有率。

昨天雖然是假日，莿桐鄉果菜生產合作社一早就相當熱鬧，蕉農們載來一車車剛採收香蕉，經過仔細清洗後裝箱等待裝櫃，過程嚴謹，農民們開心的說，這批香蕉要出國販售，代表他們管理技術與香蕉品質已達世界一流水準。

莿桐鄉果菜生產合作社理事長主席蘇明利表示，烏龍品種黃金蕉，顏色較目前市面上常見的北蕉及台蕉五號金黃，口感紮實Ｑ彈清香，而且較不易裂果，日本貿易商曾多次到莿桐看香蕉園及合作社行銷管理過程，對烏龍香蕉讚不絕口，決定下單。

農委會技監陳俊言表示，過去台灣香蕉是出口日本最重要水果之一，曾經每年外銷近二萬公噸，但近幾年受到東南亞香蕉低價競爭，加上國內消費者增加，外銷量年年下跌，去年更僅剩一千噸。

陳俊言說，這批香蕉出口日本後，未來若供貨量穩定，到春蕉結束前，日本商每週預計採購十公噸，希望能提升出口香蕉量，重振香蕉王國美名。

蘇明利說，目前烏龍品種香蕉產量與品質都相當穩定，產地價每公斤三十五元，這次出口日本價格每公斤也是三十五元，他對合作社種植的香蕉深具信心，將可順利敲開日本市場。