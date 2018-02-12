〈中部〉旺年拜忠狗 嘉市「忠義19公廟」求好運

2018-02-12

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市公明路東門圓環旁「忠義十九公廟」，是嘉義地區唯一主祀神犬的廟宇，迎接農曆旺狗年，信眾蒞廟參香時，可摸摸「義犬公」求好運。

林爽文事件 靈犬殉主

忠義十九公廟主委蔡宗良說，廟內供奉清治乾隆五十一年時，因林爽文事件中的諸羅東門十八位義民與一隻義犬，在台南府烏山頭寨受困，靈犬狂奔至台南府城求援，可是援軍抵達時，十八人已不幸殉難，屍首運回故里諸羅時，靈犬撞頭自盡，與主人同生死，知縣得知他們的忠義精神，取名十九公，葬於城東外，為後人所敬拜，代表嘉義人忠義精神。

蔡表示，隨著動物保護意識抬頭，廟方前年起推出寵物平安燈，鼓勵信眾為毛小孩點燈祈福，並結合嘉義市守護動物協會，不定期舉辦貓狗免費結育、疫苗注射、義診、認養流浪貓狗。

尋找失犬失車 常傳靈驗

文史工作者高基榮說，台灣民間對狗的印象大多是忠誠、有益於人類，相傳義犬公的品種是台灣土狗，嗅覺靈敏，對信徒請求找回失犬或失車的靈驗事不少，使廟的香火鼎盛，每年農曆十月十九日祭典時，信眾都會前來酬神還願。

獲選嘉市傑出演藝團隊的「長藝閣掌中劇團」有七十三年歷史，致力推廣、傳承布袋戲文化，去年底將忠義十九公在清朝林爽文事件中的歷史典故寫入劇本，搬上布袋戲舞台，劇情包含親情、友情、愛情等感人成分，詮釋演出忠義十九公悲壯守護諸羅城，陸續在嘉義、台北、彰化等地公演，深獲好評，廟方上個月邀請電視台劇組，拍攝錄製忠義十九公戲劇，擴大宣揚信仰文化。

長義閣掌中劇團團長凌名良說，劇團仍擁有少見的文武場演出，三年前與南華大學民族音樂學系合作，由學生負責傳統鑼鼓、嗩吶、提弦等樂器演奏，觀眾從中了解嘉義在地動人的史詩，讓文化傳承更具意義。