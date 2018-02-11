〈南部〉月津港燈節啟燈 「相約」浪漫走春

2018-02-11

〔記者楊金城／鹽水報導〕全台最浪漫、最美麗的藝術燈節—2018月津港燈節，昨晚七點開幕啟燈，開幕首日就吸引大批遊客不畏寒風細雨前來遊賞，讚嘆說：「好漂亮，不虛此行」。

第七年舉辦的月津港燈節捨棄了以往慣例的開幕表演，昨晚的開幕儀式更只花了十五分鐘就結束，美麗水岸藝術燈景的演出才是主角，還給遊客沿著月津港親水公園步道盡情欣賞。

代理市長李孟諺說，月津港燈節具有最藝術化、國際化、創作化的三大特色，利用水域、水岸、綠樹和步道結合藝術燈景，打造出全台最浪漫的燈節，受到遊客喜愛和肯定。去年月津港燈節創下八十二萬遊客人次，六屆舉辦以來累積超過一百七十三萬人次參觀，歡迎全國遊客在農曆春節都來台南走春，遊賞月津港燈節，期許打破去年遊客人數紀錄。

展期23天 布展逾10公頃

市府文化局長葉澤山表示，今年月津港燈節以「相約」為主題，由策展團隊邀請台、日、澳藝術家及大專院校徵件作品帶來全新視覺創作，共有四十八件藝術燈景，有廿三天展期，燈區也首度擴大至水秀橋，布展範圍達十多公頃。

水面做為畫布 光雕驚豔

其中首度邀請澳洲投影技術指標團隊以水面做為畫布，呈現水面光雕的科技藝術之美；日本藝術團隊打造候鳥，此外還有《合橋與然偶》、《無關》、《光間帶》、《雙魚》、《釣魚小兔》、《飄盪種籽》、《綻放》等藝術燈景作品，值得走訪。