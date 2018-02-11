〈南部〉旗鼓渡輪 春節禁遊客機車登船

2018-02-11

初一至初五管制 旗津居民除外

〔記者葛祐豪／高雄報導〕因應春節大量人車潮，旗鼓渡輪航線將於初一至初五，管制一般遊客燃油機車登船；「假日新光旗津航線」初一至初四也提早於上午十一點出航，加強疏運遊客。

高雄市輪船公司表示，春節假期搭乘旗鼓渡輪前往旗津的遊客，一向是每年營運最高峰，二月十六日（初一）至二十日（初五），旗鼓渡輪航線將於上午十一點至下午五點尖峰時段，進行一般遊客燃油機車管制，但旗津居民、公務機車、電動機車及自行車不受管制。

輪船公司為慰勞船員辛勞，除夕當天僅營運到晚上十二點，讓輪值大夜班的船員可以提早下班。

行駛起來完全沒噪音的亞洲第一艘全新電力渡輪「旗福一號」，日前剛下水，春節期間將加入旗鼓航線。

新光旗津航線 上午11點啟航

此外，初一至初四為紓解旗鼓航線人潮，新光碼頭出航的「假日新光旗津航線」，提早於每天上午十一點營運，搭此航線可利用輕軌，在「高雄展覽館站」下車轉乘，末班於下午四點半，由旗津輪渡站返回新光碼頭。

觀光遊港航班部分，初一至初四的「春節饗宴」航班都已訂位爆滿，輪船公司並首度與智崴全球飛行劇院合作，推出「飛遊不可」海空聯票，讓民眾除了遊港，還能體驗飛行劇院的樂趣。詳細航班可電洽 （07）226-2888轉營業部。