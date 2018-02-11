〈台北都會〉台北燈節主題花燈「藝青閣」 傳統混搭「潮」味

2018-02-11

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北燈節進入倒數計時，各大燈區「賣點」昨搶先曝光，北市觀光傳播局聯手西門町在地藝術團體合作，將西門町塗鴉、彩繪紋身的流行文化，結合傳統民俗「藝閣車」，打造「藝青閣」混搭風主題花燈，將展示在自由創作燈區；友好交流燈區則有我國邦交國將展示獨具特色的碉堡花燈。

台北燈節於二月廿四日至三月四日登場；觀傳局昨舉辦主題花燈亮相記者會，「藝青閣」花燈以傳統藝閣車身，加上LED燈，加上一座巨型土狗，超吸睛，國片「角頭2」演員現身站台。

友好交流燈區 異國風情盡現

至於來自海外友好城市的友好交流燈區，今年加碼邀請日本青森縣弘前市、愛媛縣松山市、神戶、中國上海、韓國大邱、荷蘭、阿曼王國、聖克里斯多福及尼維斯共襄盛舉，增添異國風情。

我國邦交國之一「聖克里斯多福及尼維斯」首次參與燈節。觀傳局透露，聖克里斯多福及尼維斯位於東加勒比海小安地列斯群島北部，境內的硫磺山堡壘為一歷史遺跡，將在燈節展示的「硫磺山堡壘」碉堡花燈，相當獨特。

荷蘭以木鞋、風車聞名世界，荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德（Guy Wittich）表示，參展的花燈結合風車、木鞋及穿著傳統服飾的男孩女孩，呈現最經典的荷蘭印象。

日本青森縣弘前市製作兩公尺高的花燈，展現當地著名的「弘前睡魔祭」山車的縮小版，呈現活潑的祭典氣息；而連續兩年熱情參與的上海市花燈，透過紅色燈籠及「狗年大吉」文字，營造過年氛圍。