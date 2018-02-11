〈台北都會〉〈台北過好年系列五【健康篇】〉年菜健康吃 勤運動不發胖

2018-02-11

〔記者周彥妤／台北報導〕健康意識抬頭，年節到，未必要大魚大肉、滿漢全席，也不必然「吃甜甜」才是過好年。專家學者、營養師表示，善用高纖食材入菜，少吃加工品，火鍋湯底以蔬菜熬煮、沾醬自製，零食淺嚐，或以堅果類、紫菜、海苔類及水果類取代，掌握低油、低鹽、低糖及高纖原則，並選擇適合自己的運動，維持運動習慣，將能杜絕年後發胖，健康過好年。

當季、在地食材 菜多吃肉少量

台北市食安委員會委員、台北醫學大學生藥學研究所名譽教授楊玲玲表示，食材選擇以當季、在地為主，減少食用加工品，蔬菜比重大於肉類。對於吃火鍋圍爐，她說，傳統火鍋湯底以肉類或海鮮為主，油脂及鹽分較高，建議用具鮮甜味的蘿蔔、絲瓜、番茄、花椰菜等蔬果熬煮高湯；沾醬部份，一湯匙（約十五克）沙茶醬就有一○九大卡，建議以蘿蔔泥、薑、香菜、九層塔攪拌做為沾醬；另推薦「旺蒜醬」，使用本土蒜頭及鳳梨為底，透過蔬果入菜，可增加纖維攝取，口感也清爽。

北市萬芳醫院營養室主任魏賓慧則說，減少大魚大肉，善用蔬果蕈菇等高纖食材入菜，注重食物色彩營養學，年菜可包含綠色菠菜及長年菜、紅色番茄及紅蘿蔔、黃色玉米及鳳梨、白色杏鮑菇及山藥、黑色香菇及雲耳等。烹調方式多用清蒸、涼拌或水煮，就可降低熱量攝取。

零食油脂糖份多 三高族群要忌嘴

除了主食，過年也免不了零嘴，北市聯合醫院中興院區營養師何宜蓁指出，選購零食要鎖定完整、乾淨無破損包裝，且有清楚食品營養標示，以原味為佳；建議買小包裝，因大包裝不易一次吃完，若保存不當容易變質；若是散裝食品應留意色澤、氣味，並詢問商家製造來源及保存期限。

何宜蓁說，一般零食油脂、糖份多，一不留意，就會過量，若是糖尿病及心血管病患，上述兩類零食應避免或限制食用。容易一口接一口的肉乾及魷魚絲等，屬高鹽高磷的煙燻類零食，高血壓及腎臟疾病患者也要避免攝取。

要吃零食，何宜蓁建議，首選堅果類、紫菜、海苔類及水果類；特別注意的是，紫菜、海苔類熱量較低，富含可溶性纖維及礦物質，但市面上的海苔通常較鹹，鈉含量高，建議選擇無調味，也可選擇較有飽足感的堅果海苔脆片；而以水果取代零食，不僅健康，更可增加纖維攝取。

不想年後身材走樣，何宜蓁也提醒，務必勤運動，特別是找出能持續進行的運動類型。以六十公斤成人而言，慢跑（八公里/小時）卅分鐘約消耗二四六大卡；騎腳踏車（一般速度，十公里/小時）卅分鐘約消耗一二○卡；游泳（慢）卅分鐘約消耗一八九卡。詳情可見衛生福利部國民健康署肥胖防治網。