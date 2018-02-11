〈台北都會〉24小時服務 新北、基隆1999春節不打烊

2018-02-11

春節主題網 吃喝玩樂統統有

〔記者賴筱桐、俞肇福／綜合報導〕農曆春節快到了，新北市、基隆市政府在春節期間服務不打烊，1999市政服務專線都維持廿四小時運作（見圖，記者賴筱桐攝），並推出春節主題網供民眾查詢，不但有垃圾清運、交通路況等即時資訊，還有年貨採買及走春旅遊等訊息，新北市部分寺廟也提供新春小禮資訊，讓民眾新年有好采頭。

新北市府研考會主任委員林純秀表示，彙整各機關聯繫資訊及市民關心的事項，公告在市府的春節主題網，包括新北市即時路況資訊或客運搭乘訊息、垃圾清運時間及定點收運地點、春節醫院門診時間與接駁車時刻表等；在年貨採買項目中，提供年節食譜，並有各公有市場與大賣場營業時間等實用訊息。

林純秀說，尚未規劃出遊的民眾，不妨參考春節主題網資訊，在廟宇走春方面，例如板橋埔墘福德宮的農民曆、春牛圖可自由索取，除夕及大年初一發送發財金，網站也提供各家觀光工廠優惠訊息、圖書館主題活動及運動中心課程與優惠方案，民眾可下載「我的新北市」APP註冊會員，取得「行動新北卡」可享有場館消費優惠。

基隆市府表示，春節期間，社會福利諮詢專線1957（上午八點到晚上十點）的輪值人員接獲通報個案，提供申辦急難救助、緊急物資濟助，並加強遊民關懷服務，低溫特報街訪關懷，必要時評估安置協助；外籍移工廿四小時諮詢專線1955服務不打烊，職災勞工廿四小時諮詢服務專線0800-001-850。