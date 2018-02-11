〈台北都會〉新北包租代管召募 房東興趣缺缺

2018-02-11

募集2200戶 只有26件申請案

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市「養蚊子」的空屋多達十一萬多戶，為解決市場空屋問題，協助經濟弱勢者租屋，內政部營建署推出社會住宅包租代管計畫，新北市政府協辦兩千兩百戶，但一月招募房東以來，只有二十六件申請案，房東考量報稅問題而意願不高；城鄉發展局表示，愛心房東享有許多優惠，例如保證租金收入三年，享有房屋修繕獎勵，且租金一萬元以下免報所得稅。

管理麻煩報稅疑慮 寧可養蚊

都會區房價高，經濟弱勢的房客承租不到合適房子，負擔不起高額租金，房東則因租屋管理麻煩，擔心收不到租金、凶宅糾紛或要報稅等，寧可將房屋「養蚊子」。

包租代管計畫是政府委託租屋服務事業包租空屋，解決弱勢居住問題，新北市分配到兩千兩百戶，由「二十一世紀不動產」、「兆基管理顧問新北第一分公司」及「永勝租屋」等三家業者執行。

保租3年 還有房屋修繕獎勵

城鄉局局長柳宏典表示，參與包租代管的愛心房東享有許多優惠，例如保證租金收入三年，每年享有一萬元房屋修繕獎勵，政府補助每年三千五百元的居家安全險，月租金一萬元以下者不須繳稅，超過萬元以上的四十％租金收入才須申報綜合所得稅。

城鄉局住宅發展科長鄭健志指出，只要房屋為合法建築，符合消防逃生安全，租金在一萬八千元以下，不限地區、不限坪數皆可申請成為愛心房東。目前洽詢的有兩百七十一件，只有二十六件提出申請，分別在板橋、中和、永和、土城、淡水、新莊、汐止等區，已有五件媒合成功簽約。

此外，房客即日起也開放申請，資格與新北市社會住宅入住條件相同，包括年滿二十歲在新北市就學就業的國民、父母在北北基桃無自有住宅等；租金方面，一般身分打八折、住宅法明定的十一類弱勢為七折、中低收入戶享五折優惠。

房東10人報名 市府將到府說明

柳宏典說，為讓有意參與包租代管的房東了解計畫內容，即日起推出到府說明服務，只要房東報名人數超過十人，市府將安排專人到社區說明。