〈北部〉蘇花改「過頭關」公路總局：挑戰在春節

2018-02-11

通車後首假日 一路順暢

〔記者江志雄／宜蘭報導〕昨天是蘇花改蘇澳到東澳段通車後第一個假日，南下北上每小時平均車流量各兩百輛次，不如原先預期。公路總局研判，應是花蓮震災造成車流減少，但春節連假可能爆大量，十五日除夕放假後才是真正的考驗。

蘇花改蘇澳到東澳段長約九．七公里，比蘇花公路行車路線省下十多分鐘車程，本月五日下午四點通車，吸引許多人專程開車體驗，若以每小時平均車流量統計，開放通車第一小時，南北車流量各有七百輛次，之後逐日減少，最少只有一百多輛次。

不排除花蓮震災影響

蘇澳到東澳段每小時南北最大設計容量各一千一百輛次，公路總局第四區養護工程處防災暨交通管理中心估算，週休假日車流應有七百輛次，三天以上連假上看八百輛次，昨天僅兩百輛次，沿途時速至少四十公里，北端入口處的蘇澳隧道及蘇澳鎮蘇港路一路順暢，與原本預期有不小落差，不排除花蓮震災帶來的影響。

春節返鄉 估15日起現車潮

「挑戰在後頭！」四工處交管中心主任陳國正說，蘇花公路和蘇花改是北部都會區通往花、東的交通動脈，塞車熱點大都落在連假首日，今年春節有六天假期，預估十五日將出現返鄉車流，十六日起有出遊車潮，交管中心嚴陣以待。

蘇花改蘇澳到東澳段目前僅限三．五噸以下小型車通行，蘇澳警分局派員在蘇澳隧道北口指揮交通，防止其他車種闖入；陳姓重機騎士抱怨，蘇花改編定為台九省道，禁行機車並不合理，應儘快解禁。

交通大執法 超速402件最多

警方鎖定蘇花改列入重點執法路段，交通違規取締統計：行駛禁行路段，即非三．五噸以下小型車進入蘇花改有二十四件，不服從警察指揮十九件，超速四○二件，汽車亂嗚喇叭一件，均依違反道路交通管理處罰條例開罰，位居違規排行第一位的超速，處以一千兩百到兩千四百元，行駛禁行路段九百到一千八百元。