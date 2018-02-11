〈北部〉「洄瀾之心」首航喊卡 將全額退費

2018-02-11

或展延至今年五月底

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮旅宿業者自力救觀光，結合台鐵普悠瑪列車推出「洄瀾之心」，以「車+酒」套票方式販售，原定滿載三百名遊客的專列昨早預計首航花蓮，卻受六日地震災變影響，業者與台鐵協商確定延期，並決定全額退費給消費者，全心投入災後重建作業。

花蓮地震後多處重大災損，重創觀光及春節旅遊行程，昨早八時五十七分原由台北車站發車直達花蓮的首航普悠瑪號彩繪列車「洄瀾之心」臨時喊卡，承辦業主怡園渡假村將把所有車票費用全額退費給消費者，並公告原二月份訂房者，預收房價或訂金皆可全額退費，或展延至今年五月底，可洽原訂房飯店。

負責人陳義豐說，花蓮地震後，遭遇到有史以來觀光產業重大危機，主要建設及交通設施雖多無損傷，但仍重創到整體觀光形象，為在最短時間內展開災後重建，僅能忍痛先將普悠瑪「洄瀾之心」首航列車取消，辜負各界期待深感抱歉。

他說，由於消費者與旅宿業者、旅行社是善意他人，不該承擔首航取消的損失責任，目前所有車票費用的全額退費及損失責任，均概由怡園渡假村承擔，唯因已給付台鐵近千萬包車相關款項，待台鐵返還後，將儘速匯還給消費者及合作單位。

預計7月再隆重啟航

陳義豐強調，地震雖對花蓮造成傷害，但震不倒十三鄉鎮市的齊心努力，更震不垮花蓮人不屈不撓的心志，洄瀾之心預計七月會再隆重啟航，繼續為花蓮觀光打拚，盼民眾屆時也能給予最大的支持，一起推廣花蓮旅遊，幫助花蓮撫平傷痕。