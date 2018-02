〈北部〉新埔行政大樓啟用 陸軍樂儀隊表演

2018-02-11

〔記者黃美珠/新埔報導〕新竹縣新埔鎮新行政大樓昨天揭牌啟用,有雲豹八輪裝甲車、雷霆二○○○多管火箭砲車等軍備展示,陸軍司令部樂、儀隊也應邀演出,吸引大批民眾爭睹。由於這是軍方在新竹縣、市首次應鄉鎮市公所之邀下鄉表演,北測中心少將指揮官陳建義也到場觀禮。

新埔鎮長林保祿說,新行政大樓斥資一億七千多萬元、工程費時近兩年,鎮公所一樓就設有遊客服務中心,相當少見 。

昨天的啟用慶祝活動由國立台灣交響樂團,以及文山國小為主的在地百名學子弦樂團先後演出,陸軍司令部儀隊接著登場。

在迎送國賓、雙十國慶、元旦升旗等國家重要場合才看得到的陸軍儀隊操演,參演者雄赳赳、氣昂昂,搭配去年台北世大運主題曲「擁抱世界、擁抱你」,歡樂展現原住民傳統歌舞輕快的風格,並加入亂打、拉丁節奏樂,營造熱情活潑的氣氛。

不讓儀隊專美於前,陸軍樂隊一出場就以節奏感強烈的鼓聲帶出「披頭四」家喻戶曉的「I want to hold your hand」,展現軍民一家親的熱情。接著演奏人氣日劇「月薪嬌妻」曲目,眾人一身戎裝大跳「月薪嬌妻」舞,民眾心情也跟著嗨了起來。

因新埔鎮是客家鄉,曲目接著轉換成「客家本色」、「採茶歌」,與客家鄉親打成一片,最後再以一連串的新年組曲向所有在場者拜早年,獲得熱情的掌聲。