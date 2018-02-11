〈北部〉獲補助1800萬 南庄農夫市集改善動土

2018-02-11

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉一二四號縣道乙線旁的「南庄鄉在地農產品農夫市集」，三年多前風光開幕，但因地勢較低、不顯眼，且車輛出入口狹小，人潮不如預期，落得停擺收場。縣府爭取農委會水土保持局一千八百多萬元，以「公園化市集」設計改造，昨天動土，除設置顯眼的遊客觀景台，也將出入口拓寬為喇叭口，讓市集重生。

南庄鄉一二四號縣道乙線為遊客出入南庄的門戶道路，市集於一○四年雙十國慶開幕，為在地農民、商家建立銷售平台，因市集地勢較一旁一二四號縣道乙線低、且不明顯，遊客、車潮過而不入，且市集出入口狹窄，也不利車輛進出，即使地方積極宣傳，人潮不如預期。

市集攤商索性將攤位移至路肩做生意，相當危險，經地方反映，縣府向水保局爭取改善計畫，獲一千八百多萬元經費補助，昨天舉行動土典禮。

縣府農業處長陳錦俊簡報指出，南庄農夫市集空間改善工程，規畫興建觀景塑木平台、貨櫃農夫商店六間十二個攤位、旅客服務中心、人行道及車道、停車場及入口改善等，預計十月完工啟用；完工後，初期預估每月可吸引八千人次旅客，營業額約可達一百六十萬元。

縣長徐耀昌感謝水保局補助，並表示，將來完工後，市集也因公園化，兼具休憩功能，可增進遊客進場消費意願，提升農民收益和農特產品的知名度，增進一二四號縣道乙線道路安全。