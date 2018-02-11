〈北部〉除夕垃圾清運至下午 當晚停收喔

2018-02-11

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕今年的國家清潔週為九日到十五日，市府環境保護局昨在桃園區風禾公園舉辦誓師活動，上千名環保志工不畏低溫及風雨齊聚掃街，市長鄭文燦表示，民眾要把握過年前的時間清理居家內外環境，各區清潔中隊即日起至十四日止，將加派人力協助清運垃圾，其中，十四日週三全市除復興區原本都是停收，但因應需求當天皆有清運垃圾。

環保局表示，全市除復興區，十五日（除夕）週四上午九點起清運垃圾至下午收完為止，當晚停收；十六日（大年初一）至十九日（初四）停收四天；廿日（初五）上午九點起清運垃圾至收完為止，廿一日（初六）週三同樣加班清運垃圾，廿二日（初七）恢復正常。

環保局表示，復興區垃圾清運，十四日週三正常清運，十五日（除夕）及十九日（初四）從上午八點起清運至收完為止，十七日（初二）下午三點至晚上九點僅收三澤及羅浮地區，廿一日（初六）恢復正常。

大型廢棄家具應事先聯繫清運

環保局表示，民眾家中如有大型廢棄家具要丟棄，必須事先與當地清潔中隊聯繫、安排時間清理，十三日下午五點後停止受理，十四日至廿日停止收運，廿一日恢復登記清運，若隨意丟棄大型家具，最高可處六千元罰鍰。

環保局長沈志修呼籲，春節暫停垃圾收運期間，民眾應將垃圾妥善分類並打包，勿隨便棄置路邊，同時，建議民眾出遊時務必攜帶環保購物袋，減少使用一次性餐具及塑膠袋。