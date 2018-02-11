〈北部〉每年1.5萬弱勢兒攢教育基金 市府相對提

2018-02-11

〔記者謝武雄／桃園報導〕為了讓弱勢家庭子女能夠順利就學，市府執行「兒童與少年未來教育及發展帳戶」，家長每年最多可替子女存入一萬五千元，政府相對存入一萬五千元，帳戶可至十八歲，如果從出生就開始存，十八年可存五十四萬元，連同利息將超過六十萬元。

首月存入一二五○元 市府將全額支付

桃園市目前符合規定者約千人，但僅有二百人開戶，市長鄭文燦表示，為鼓勵符合規定者盡快開戶，市府會全額支付開戶後首月存入的金額一二五○元。

中低收子女年存一萬五 市府對等存款

鄭文燦表示，「兒童與少年未來教育及發展帳戶」是中央政策、桃園率先執行，這是教育撲滿的概念，符合低收、中低收入戶，子女在二○一六年一月後出生可開戶，家長每月可選擇固定存入五百元、一千元或一二五○元，政府每半年會以對等存款方式提撥同額補助，等於家長存一半、政府幫忙存一半，一年最多可存到三萬元（家庭一萬五千元、政府一萬五千元），保障弱勢兒童未來接受高等教育的機會，不致陷入低學歷、低技術、低社會參與度的惡性循環。

帳戶須存至十八歲 最高領回逾六十萬

社會局表示，帳戶須存至十八歲才可領回，越早存累積得越多，如果從出生就開始存，至十八歲連同利息將超過六十萬元；開戶後存款也非強迫性質，如某些月份有困難未存，在年度結算前還可以補存，政府會視當年總存入的金額提撥相對存款。

社會局表示，中央推動「兒童與少年未來教育及發展帳戶」，主要是考量社福預算大都用於長者，用在兒少及家庭太少；其次，這是一種投資取向的脫貧策略，可以鼓勵家庭未雨綢繆，另政府每年貼補助學貸款利息金額高達卅多億元，發展「兒童與少年未來教育及發展帳戶」，也可幫助降低政府每年學貸補貼利息負擔。

桃園小英之友會與東北扶輪社特別捐贈開戶獎勵金廿五萬元，昨天在市府禮堂舉辦捐贈儀式，鄭文燦也致贈桃園小英之友會理事長林黃彰、東北扶輪社長呂學祺感謝狀，鄭文燦表示，這筆捐款將存入社會局成立的獎勵金專戶，未來會募集更多社團加入，若推展順利也可提高每月存款金額，讓孩童的未來更有保障。