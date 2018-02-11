〈中部〉綠川整治首期完工 賴揆讚典範

2018-02-11

〔記者張菁雅／台中報導〕鄰近台中火車站的綠川整治第一期工程完工，行政院長賴清德十日出席啟用典禮，稱讚這是全台灣最具典範的河川改造工程，值得其他縣市學習與效法。

臭河大變身 帶動翻轉舊城區

綠川過去因為遭民生廢水污染，河道被加蓋，市長林佳龍上任後，決定將綠川掀蓋，進行水質改善、防洪治水及景觀營造等工程，第一期整治工程長約六百一十公尺，一○五年五月開工，共投入八．五億元。

林佳龍︰全段整治爭取納前瞻

林佳龍表示，過去綠川的臭味，讓附近店家無法忍受而移往他處營業，為了還給市民一條具備「親水、防洪、治水」的河川，市府在中央支持下進行整治工程；綠川重獲新生，加上先前整治完成的柳川，中區的兩河流域文化逐漸成型，他期許「綠柳成蔭，川游不息」，帶動舊城區翻轉。另外，市府將持續推動綠川全段整治，並爭取前瞻計畫補助，預計至一○九年分三年完成，總經費達十三億餘元。

賴清德指出，他仔細觀察林佳龍和團隊推動市政的方法，歸納出三項特色，首先是「化腐朽為神奇」，綠川就是最好的例子；其次是「以小搏大」，綠川第一期經費八億餘元，環保署支援近兩億元；全段綠川整治計畫經費十三億餘元，環保署又支援三億餘元、營建署也支援九億餘元。

賴清德說，從綠川整治工程也看到林佳龍的魄力及用心，要讓綠川重見天日，工程技術不是問題，最困難的是過程中要與市民、民代等溝通及說明，這必須花費很多心思；台灣目前進行的各種大小工程，最困難的部分就是取得市民支持，過程中的辛苦，非外人所能理解。

賴︰掀蓋改造河川值得學習

賴清德同時表示，綠川將會是全台灣最具典範的河川改造工程，值得其他城市學習與效法，過去幾十年來，台灣因為經濟發展將河川加蓋的情況，可以藉此改造手法，讓河川重見天日。

賴清德接著前往中區萬春宮參拜，萬春宮主委吳金雄表示，萬春宮媽祖三百年前來台，先奉祀於台南大天后宮，之後才恭迎回台中，因此，萬春宮與台南有很深的緣份。

賴清德則說，台中市府去年舉辦百年七媽會，讓七尊媽祖齊聚萬春宮，再續百年前緣，期盼未來台南大天后宮也能參與，再續與台中的緣份。