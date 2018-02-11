〈中部〉消滅雲林C肝 肝基會設雲林分會

2018-02-11

〔記者詹士弘／雲林報導〕肝癌是雲林縣癌症死亡原因的第一名，肝病防治學術基金會、全民健康基金會昨天在雲林成立分會，希望五到十年內消滅雲林縣的Ｃ型肝炎，台大雲林分院肝膽胃腸專科醫師將下鄉為民眾診療Ｃ肝，三月起先在元長及大埤衛生所開設門診。

台大雲林分院 下鄉開門診

肝基會執行長楊培銘指出，肝基會八十八至一○五年在雲林辦免費篩檢，共篩檢四萬五千餘人，Ｂ型肝炎帶原者有六千六百七十七人，帶原率約十四．六七％；Ｃ型肝炎患者三千三百四十六人，帶原率約七．三五％，其中Ｃ肝全國平均值約四％，雲林民眾Ｃ肝帶原率遠高於全國平均值。

雲林縣長李進勇強調，肝基會雲林分會是守護雲林鄉親心肝的開基據點，提供肝病防治及醫療照顧、肝病諮詢篩檢、後續醫療轉介及追蹤、醫療講座等服務。

肝基會雲林分會執行長由台大雲林分院內科主任陳健弘擔任，他指出，肝基會資料顯示，雲嘉是全國Ｃ型肝炎最盛行地區，雲林Ｃ肝治療的障礙在於病患不知自己感染Ｃ肝，感染後因不會感到不適而不想治療，有些則是住在偏鄉，因交通不便及醫療人力不足，病患不按時服藥，最好的方法就是醫師主動出擊、外展門診，在衛生所開台大門診，定點巡迴治療。

雲林縣衛生局長吳昭軍表示，三月起將先至Ｃ肝篩出比率最高的大埤（十五．三％）與元長（十四．一％）試辦外展門診，再擴至各鄉鎮，盼在五到十年間讓雲林的Ｃ肝完全根除。