〈中部〉新春拜廟 奉天宮點燈抽車 配天宮求子旺

2018-02-11

〔記者曾迺強、王善嬿／嘉義報導〕歡喜迎狗年！春節期間，嘉義縣新港奉天宮「開廟門，搶頭香」、朴子配天宮「媽祖寶貝回娘家」，吸引信眾走春拜拜，討個好福氣，番路鄉半天岩紫雲寺的廚房春節不打烊，廚工將用少見的八卦灶準備素齋，讓香客祈福兼「顧腹肚」。

奉天宮頭香得主 可獲交趾陶

奉天宮二月十五日除夕夜深夜十一點十五分「開廟門，搶頭香」，頭香得主將獲贈國家薪傳獎得主交趾陶大師林洸沂的作品，極具收藏價值，廟方還準備一萬六千個狗年吉祥紅包送給信眾；即日起至三月三十一日到奉天宮點燈、安太歲可參加摸彩，首獎是價值五十七萬元的國產轎車。

奉天宮媽祖文化節 揭序幕

奉天宮二月十六日至三月二日（大年初一至十五）舉辦「金虎爺文化祭」系列活動，而昨晚「國際媽祖文化節」昨晚由平安晚會揭開序幕，將結合「金虎爺文化祭」，二月十四日至五月八日媽祖聖誕日前，陸續舉辦小年夜點燈、市集、演唱會等系列活動。

奉天宮董事長何達煌說，國際媽祖文化節邁入第十年，新港媽所到之處五穀豐收、為民眾賜福解厄，相信有神明保佑，台灣未來會更好。

奉天宮十四日晚間七點舉辦點燈活動，十五日開廟門、搶頭香，十六日晚間七點半「文化大匯演」，二十日晚間七點「搖滾嘻哈鬧奉天」，邀人氣樂團「玖壹壹」、第廿七屆金曲獎新人獎歌手謝震廷等開唱，二十八日晚間七點半舉辦「超級紅人榜演唱會」；三月二日元宵遶境，五月七日媽祖聖誕六佾祝壽大典及五月八日媽祖生晚會等。

配天宮 媽祖寶貝初三回娘家

配天宮「御賜燈花」求子傳說遠近馳名，廟前左右各有一株紅、白牡丹花樹，想生男求白花，想生女求紅花，不少久婚不孕的夫妻向媽祖祈求後懷孕產子，廟方將於十八日（初三）舉辦「媽祖寶貝回娘家」，讓求子女成功的夫妻帶寶寶來團圓；配天宮總幹事丁廣穎說，今年訂製一千個限量手鍊銀飾送給回娘家的寶寶。

紫雲寺 八卦灶煮素齋春節無休

紫雲寺在民國五十三年聘請嘉義市土灶達人陳龍河，設計四個大半圓形、四個小半圓形的「八卦灶」，大灶可快炒麵條、米粉等主食，小灶能炒青菜等副食，八名廚師同時動鍋鏟烹飪的景象，常吸引進香信徒觀摩。

紫雲寺主委邱劍虹表示，午餐平日供應白飯及五菜一湯，假日因信眾與遊客多，供應炒麵、菜羹等素齋，採自助式，歡迎參拜後享用及隨喜添香油錢。