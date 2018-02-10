〈南部〉回報援助恩情 貧生拚上北科大

2018-02-10

〔記者王俊忠／台南報導〕考上台北科技大學的清寒子弟陳文宏，就讀國中時外婆去世，家裡低收入戶資格也遭取消；他寫信向市府求助，時任社會局機要秘書的市議員呂維胤大力協助，幫文宏家恢復低收入戶資格，陳文宏以奮發圖強念書做回報，成績原本吊車尾，一路拚到校排第三名畢業，考取北科大機械系。

感謝助恢復低收資格、提供獎學金

陳文宏說，父親在他三歲時就過世，媽媽獨力扶養他長大，六年前，外婆在他念國中時過世，家裡低收入戶資格竟被取消，他告訴媽媽：「雖遇困難，不能像別人家燒炭尋短那麼傻，要想辦法找出路」，自己也不知哪來的勇氣，竟敢寫信求助當時的市長賴清德。

呂維胤出面了解陳文宏家裡狀況，社工訪視佳里區陳家、運用五三九條款（社工實地認定確有資助需求），讓陳家恢復低收入戶資格，每月可獲六千多元生活津貼。後來，陳文宏常寫信給呂分享生活點滴、感謝當時協助。

呂維胤︰當年賴立委也是這樣幫我

陳文宏說，國中成績原本吊車尾，升上北門農工後努力念書，校排名拚到畢業第三名，如願考取北科大機械系。去年寒假開學前，呂維胤探訪他，得知其生活困苦、求學之路也艱辛，太貴的教科書跟學長買，買不到二手書就用手機照相，看著照片念書，連該科最重要的電腦也是向同學借用，在這種刻苦模式下讀書，每科依然維持八十分以上，很不簡單！

去年呂就資助一萬元助學金及募一部全新電腦給陳文宏使用，也允諾一年給予二萬元助學金。呂維胤說，會這麼做，是因為他當年念書時也是得到賴清德立委的幫忙，才有如今能服務民眾的「呂議員」！

最近，陳母住院開刀治療，昨天呂維胤與社會局人員各備二萬元與一萬元慰問金資助這對母子，要陳文宏照料母親時也能在寒假後回校安心上課，社會上有很多愛心資源會響應支持。

社會局表示，最近幫陳文宏找到資助人，允諾每月資助五千元生活津貼，每隔一季探視一次，有需要就再給資助。