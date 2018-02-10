〈南部〉古都蛻變智慧城市 台南躍全球Top7

2018-02-10

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南智慧城之光再傳捷報！智慧城市論壇（Intelligent Community Forum , ICF），每年辦理全球智慧城市評比，三階段宣布全球智慧城市，南市繼去年入選Smart21（全球21智慧城市），今年更上層樓，以「文化古都、科技蛻變」成功晉級全球「2018全球智慧城市Top7」。

ICF評比 從去年Smart21晉級

ICF八日晚間公布全球Top7智慧城市入圍名單，台灣有三城市入列，包括嘉義市、台南市、桃園市，居亞洲地區之冠。另四個入圍城市為芬蘭Espoo、加拿大Hamilton、加拿大Winnipeg、澳洲Ipswich。七大城市將於今年六月爭取「Intelligent Community of the Year」年度智慧城之首。

市府表示，行政院長賴清德擔任市長任內，大力支持智慧城市發展各項計畫，得知南市榮獲「2018 ICF智慧城市Top7」，也表達祝福與欣慰。

代理市長李孟諺表示，「運用科技翻轉古城」一直是市府努力的目標，建構以人為本且具地方特色的創新商業模式，展現台南利用科技，解決城市發展遇到的問題，達到數位普及、為市民服務的願景。

ICF在宣布全球Top7的新聞稿中指出，台南市是台灣的歷史之都，百年文化遺產是驅動台南旅遊業發展的重要資產；除了古文化，台南在科技上的進步例如光電、積體電路、綠色能源、生物技術等進駐科技園區的廠商，與傳統製造業一起創造成台南一半以上的經濟價值。