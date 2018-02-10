〈南部〉港都盃田徑賽 台日好手競技

2018-02-10

〔記者黃旭磊／高雄報導〕二○一八年港都盃全國田徑錦標賽本週在世運主場館登場，日本福岡大學跳部名將中西佑介、下野伸一郎等四千名台日好手競技。

大賽前天開幕，昨天舉行跳高、賽跑、標槍及跳遠等項目，雲縣斗南高中蔡瀞瑢在高女跳高以一公尺七六，改寫自己保持的一公尺七五大會紀錄，繼續挑戰一公尺八一，可惜三跳失敗，高師大李晴晴在公開組女子跳高以一公尺七○封后。

至於高男一萬公尺決賽，左營高中周鴻宇率先衝抵終點，以三十一分五十九秒八五成績奪得大會首面金牌。新北市光營國中葉正文在國男標槍擲出六十三公尺四九順利摘金。國立北科附工黃浩文在高男三級跳遠以十五公尺拿下金牌，可惜未能改寫高懸廿年由林宗彥（新北高工）保持的十五公尺四九大會紀錄。

中西佑介及同校跳遠好手下野伸一郎參賽，帶領賽事成為國內田徑賽會國際化指標，而去年港都盃全國田徑錦標賽，地主高雄囊括十二面金牌、刷新七項大會紀錄，並在後續宜蘭全國運動會斬獲五金、三銀、八銅成績。

中華民國田徑協會副理事長蔡特龍指出，港都盃成績將做為今年世界中等學校運動會國手代表選拔依據，各路菁英好手將全力以赴。

港都盃全國田徑錦標賽舉辦已邁入第四十五年，被視為選手在全國中等學校運動會及全國大專運動會開賽前，最重要前哨戰，近年來新增公開組，吸引大專校院以上優秀選手參賽，今年賽事更首創國小組，提供國小田徑選手競技舞台。