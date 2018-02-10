〈南部〉原民現代歌謠展 重現歷史與傷痛

2018-02-10

〔記者張存薇／台東報導〕透過歌聲認識原住民的歷史與傷痛，邁向轉型正義！台灣史前文化博物館「音樂的慰藉：台灣原住民現代歌謠中的共享記憶特展」昨天開展，除當代原住民重量級歌手胡德夫、陳明仁、盧靜子分享以歌謠宣揚原住民文化的心路歷程，特展也展出近兩百件珍貴的黑膠唱片、卡帶及CD，及原住民運動史料及紀錄片，讓更多人認識原住民的故事。

史前館長李玉芬表示，博物館除有重要的社會溝通解色，回應原住民轉型正義議題，希望透過展出讓更多民眾了解原住民歷史與傷痛。策展人盧梅芬表示，希望讓民眾有同理心，感受到這是我們共同的事，才能真正認識原住民族。

這次的展出包括日治、戰後出版的珍貴黑膠唱片、CD與卡帶等近兩百件，其中許多是絕版的稀有蒐藏品，也有多首同樣曲目不同版本的歌曲播放，主要為台灣音樂收藏家、共同策展人許睿楷，及黑膠唱片收藏家徐登芳提供，另外也有以原住民歌謠編曲的「台灣好」反共復國宣傳短片、原住民族社會運動史料與紀錄片等。

特展中亦展現白色恐怖受難者高一生，卑南族歌謠音樂家陸森寶、陳實及排灣族胡德夫、阿美族盧靜子作品，還有一九七○年代民歌運動時期民歌催生者李雙澤鼓舞胡德夫唱自己的歌，以及一九八○年代因海山煤礦災變觸發胡德夫寫歌質問「為什麼找不到留在家鄉的門」等社會議題關注，展期至明年三月八日。