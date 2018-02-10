〈南部〉（台南）「高」雅遊府城 雙層巴士好拉風

2018-02-10

〔記者洪瑞琴／台南報導〕遊府城有「高度」新選擇！台南首部雙層巴士昨天在安億停車場舉行啟航典禮，今天上路營運，提供三百元及五百元兩種票券，將帶給遊客全新視野。

代理市長李孟諺說，「觀光巴士搭雙層，旅遊品質更上一層」，近年市府將「普羅民遮城（赤崁樓）」及「熱蘭遮城（安平古堡）」規劃為「雙城地區」，台南更有美食小吃、巷弄文化特色，旅遊量持續增加，雙層觀光巴士可讓遊客更優雅體驗這座城市。

吹風32席 天窗情人雅座10席

李孟諺也說，雙層巴士啟航也是市容新挑戰，遊客未來能夠坐在二樓的高度看這城市，「以前看不到的髒亂，現在可能被看見」，市府為此將加強修剪路樹、整理市容、並營造夜間景點氛圍。

台南雙層巴士每輛造價一千五百萬元，是一般VOLVO車體大型遊覽車造價的二倍，三台雙層巴士由府城客運經營，車體有可愛歡樂、繽紛時尚與古典雅緻三種不同風格的意象設計塗裝。路線由火車站出發，東、西環線全趟車程各約一小時，西線行經赤崁樓、億載金城等景點，東線行經孔廟、巴克禮公園等處，「海陸雙拼」均為有吃又有玩的觀光路線。

雙層巴士上層三十二席開頂座位，具天窗的室內情人雅座十席，也貼心提供身障朋友座位區。票價分為「四小時半日券」三百元及「一日券」五百元，從首次搭乘時間起算，路線停靠站無限次上下車，票券亦可當日免費轉乘大臺南公車，自二月十日至廿八日為試營運期間，四小時券使用時間優惠延長至六小時。