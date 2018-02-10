〈南部〉（台南）月花不到2千 4私幼公立化揭牌

2018-02-10

市府編4億補助 嘉惠8千幼兒

〔記者吳俊鋒／玉井報導〕台南率全國之先，透過補助，推動私立幼兒園收費公立化政策，家長僅需支付比照公幼基準的代辦費，平均每個月不到兩千元，有效減輕負擔；首波試辦的偏鄉區私幼與非營利幼兒園昨天聯合揭牌，市府今年編列四億元經費提供申請，會有六千到八千位小朋友受惠，希望藉由這項教育福利，改善少子化的問題。

目前核定試辦的幼兒園，分別是玉井區德蕾幼兒園、學甲區慈母非營利幼兒園、七股區七農非營利幼兒園和安南區朝日非營利幼兒園，這四家的幼兒家長，自二月起，學雜費由政府負擔，家長全年僅支應兩萬兩千九百二十元。

昨天聯合揭牌典禮在德蕾幼兒園舉行，小朋友以才藝表演開場，代理市長李孟諺說，私幼收費公立化不僅可減輕家長負擔，還能保障人員薪資、提升幼教品質，也助私幼永續經營，以及政府公私協力，讓私幼良性發展，等於有五大利多。

李孟諺強調，去年幼兒教保券已是每年三萬元，如果再以增加教保券額度的方式補助，效果不大，反會造成私幼提高收費、無法保障師資薪水等盲點，政府也難以介入輔導。那為何不廣設公立幼兒園？李孟諺解釋此舉恐讓七成的私幼招生困難，面臨關門危機，衝擊更大。

助私幼提升品質 8月前可申請

教育局局長陳修平表示，教育局將陸續辦理分區說明會，歡迎有意願或偏鄉私幼參與試辦，八月前都可申請，且免經徵選，屆時再推動第二階段，希望達成今年幼兒就讀比例四成的目標。

市府補助推動私幼公立化，許多家長認為可減輕負擔，樂觀其成，但有些父母則覺得教保品質才是考量的重點，對這項政策並未十分認同。

也有私幼業者質疑，補助不是全面性，政府投下鉅資，卻僅有幾千名兒童受惠，效益值得觀察。