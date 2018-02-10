〈南部〉春安突檢 中油大林廠9缺失挨罰19萬

2018-02-10

〔記者黃建華、葛祐豪／高雄報導〕年關將屆，高雄市政府自今年一月二十六日起至三月五日止，針對所轄各事業單位實施春安檢查，為確保石化業作業安全，昨日上午亦配合勞動部辦理「歲末春安聯合督導計畫」，前往「中油大林煉油廠」進行突檢，經查有九項缺失，立即裁罰十九萬元。

抽複查遊樂場 全數過關

此外，工務局抽複查義大遊樂世界、大魯閣賽道樂園、大立遊樂場、夢時代摩天輪、快樂100空中樂園等設置機械遊樂設施的場所，全數過關。此次全面性的抽複查結果，五處遊樂場的機械遊樂設施進行運轉測試都正常，檢查的技師也提出建議事項，以提高機械遊樂設施的安全係數，業者都已改善完成。

中油大林廠九項缺失包括：「施工架未有安全上下設備」，有立即發生危險之虞，予以停工；其他八項缺失包括「施工架未標示荷重、高壓氮氣鋼瓶無護蓋及未固定、氫氣管線跨接線脫落、甲醇未實施作業環境監測」等。

市府秘書長楊明州強力要求中油公司確實改善，勞工局勞檢處將不定期實施複查，以杜絕工安意外。

他說，高雄市為石化重鎮，石化業必須嚴加落實工安，考量民眾安全，顧及民眾感受，否則受到抗爭及反彈將是不可避免。工安無假期，春節期間多數事業單位僅由少數人員輪班作業，一旦有事故發生，極易因應變不及造成大規模災害，因此強烈呼籲雇主及各級主管，休假前須再次確認各項安全措施，落實防災應變整備、緊急狀況通報措施，與市府共同維護勞工及市民安全。