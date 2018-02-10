〈南部〉澄清湖打造天空步道 5月完工

2018-02-10

水公司與圓山飯店合作興建

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市澄清湖風景區每年吸引百萬人潮，水公司與圓山飯店合作，將興建一座天空步道，全長近二百公尺、高十公尺，橫跨飯店、澄清湖園區，工程預計今年五月完工，未來搭配夜間點燈，成為新地景藝術，預估可增加一至二成觀光人潮。

澄清湖是高雄第一大湖，也是高市重要的水源地，占地三百七十五公頃，兼具供水與休閒遊憩，規劃環湖公路長約七公里，沿途「澄清八景」聞名國際，包括曲橋釣月、柳岸觀蓮、湖山佳氣、三亭攬勝等景點，曾被譽為「台灣第一風景區」，是高市重要觀光景點，每年吸引百萬觀光人潮。

全長近二百公尺 高十公尺

水公司攜手高雄圓山飯店，興建一座天空步道，由圓山飯店斥資一千多萬元，規劃木棧道景觀步道，全長近二百公尺、高十公尺，以鋼構為主體呈現彎曲造型，從飯店後方庭院延伸至澄清湖園區，但入園時間需配合園區門禁管制，維持清晨六時至晚間六時。

欣賞澄清湖樹海美景 直通九曲橋

值得一提的是，天空步道前一百公尺採鏤空架高設計，未來民眾漫步其中，欣賞澄清湖、樹海美景，後一百公尺將穿梭樹林，直通澄清湖九曲橋，預計今年五月底完工。

水公司處長王明孝表示，今年採異業結盟模式拚觀光，已與多家飯店合作，以園區獨一無二美景，提供門票優惠，圓山飯店緊鄰園區，雙方合作力求加乘效果。

高雄圓山飯店協理陳彥睿表示，飯店看好澄清湖無敵美景，一旁又有鳥松濕地，今年斥資三千多萬元，改造為歐洲莊園度假飯店，另規劃無邊際游泳池，一次欣賞澄清湖、天空步道兩種美景。