〈南部〉春節看診 東縣部分院所不打烊

2018-02-10

初三逢週日 醫院無門診

〔記者王秀亭／台東報導〕今年農曆春節六天連假，台東縣各醫院除初三全天（適逢週日）、除夕及初二下午無門診，部分醫院設有內、兒或耳鼻喉科門診，而縣內六間醫院（除台東聖母醫院）及大武、成功急救站，二十四小時急診服務皆不間斷，診所部分則有東和外科診所、中興診所春節期間不休息，照常看診。

縣衛生局統整全縣醫療院所春節期間的看診狀況，縣內七間醫院部分，除夕（十五日）上午僅有北榮台東分院開設內科門診、台東基督教醫院有內、兒、外及家醫科門診；初一僅北榮台東分院設內科門診；初二台東馬偕醫院有兒科及耳鼻喉科門診；台東基督教醫院於初四恢復正常門診；台東馬偕醫院則於初五恢復正常門診。

其他醫院初六恢復正常門診，衛福部台東醫院、北榮台東分院及關山慈濟醫院初四、初五開設部分門診，方便民眾看診。

東市兩診所 服務不間斷

診所部分，部分診所除夕上午仍看診，從除夕下午到初三大部分休診，初四起部分診所恢復正常門診；台東市東和外科診所、中興診所春節期間皆提供門診服務；卑南鄉太平診所於除夕、初二至初五上午提供門診服務，關山鎮東興關山診所從除夕至初二、初四、初五上下午皆有門診服務，成功鎮宏霖中醫診所也從除夕至初二的上下午皆有門診。

各鄉鎮市衛生所也為偏鄉醫療把關，蘭嶼、綠島兩鄉衛生所全天皆有門診，成功鎮衛生所從除夕到初二的上午提供門診，大武鄉衛生所及台東醫院成功分院設有二十四小時急救站，提供緊急醫療服務。

縣衛生局醫政科表示，各醫療院所春節期間門診時間表已公告於台東縣衛生局（http://www.ttshb.gov.tw/）網站，有需要的民眾屆時可自行上網查詢。