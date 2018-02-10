〈南部〉社企顧老弱 內埔鄉東片村8農場組寶石村

2018-02-10

自發性成立 屏東內埔領先全台

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣內埔鄉東片村老年人口超過三分之一，為了照顧銀髮族、弱勢家庭，村內八家友善耕作農場，合夥組成「東片寶石村股份有限公司」，今年正式營運，未來銷售額百分之五將做為社區福利基金，是全台第一個自發性的農村型社會企業。

東片社區以「打群架」的概念，整合社區、農場以及周邊資源，在農村再生計畫協助下，先成立「東片產業聯盟」，透過讀書會形式，推動農業栽培管理技術以及網路行銷技術，今年村內較具規模的農場更自發性成立農村型社會企業。

賣各式農產 銷售額5%回饋社區

取名「東片寶石村股份有限公司」，賣的不是寶石，而是各種顏色的農產品，因為每一種作物都蘊含豐沛的能量，如同寶石般閃耀，「友善環境、回饋社區」是最重要的核心價值；合夥人包括，酷老頭鳳梨營、小姜花材、可可寶貝、清春果園、ㄚ霞菓子園、東寶農場、川永生技休閒農場、媚果園。

董事長由川永生技休閒農場負責人徐榮銘擔任，是土生土長東片人，農場七公頃，種植諾麗果、桑椹，經驗超過十五年，他指出，以回饋社區的心情推動社會企業，因為各農場都有共識，籌備才一個半月就得以成立；總經理劉雪霞是ㄚ霞菓子園場主，是紅龍果達人，她認為，照顧村裡老幼弱勢是大家的責任。

東片村長李明宗指出，全村民約一千兩百人，六十五歲以上老人超過三分之一，寶石村公司成立後，未來老人照顧經費或弱勢福利，就有社區基金支應。

輔導東片成立社會企業的屏東大學行銷系助理教授郭子弘表示，未來該公司銷售額百分之五將回饋社區，企盼帶動農村社區翻轉；屏縣府城鄉發展處長張桂鳳肯定農民對農村再生的貢獻，近日自掏腰包訂購近五十件年節禮盒，為東片村行銷宣傳。