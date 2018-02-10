〈台北都會〉來去士林學 量身打造設計裝置

2018-02-10

〔記者蔡亞樺／台北報導〕設計導入社區、生活，台北市文化局投入四百五十萬元，推動「來去士林學」計畫，三位設計師為士林在地量身打造的三大設計裝置，分別是狗造型的座椅及寵物跳圈，擺設在捷運劍潭站出口，還有用紙雕刻劃出士林早期住民的日常點滴的裝置藝術品，另一組作品則是利用科學原理打造的設計裝置，轉動裝置窺視時圖畫便會因視覺暫留成栩栩如生的動畫，即日起展至三月底，讓民眾深入了解士林在地故事面貌。

「來去士林學」計畫三座設計裝置由三位藝術家及設計師，融合在地文化規劃設計，坐落於士林公民會館前圓環的「故士」由藝術家成若涵，以紙雕手法打造設計裝置，結合士林過往的慈諴宮鬼仔市、挽面一條街、士林吊橋、士林車站及士林紙廠等早期元素。

位於捷運劍潭站二號出口南側線性公園的「旺旺來」作品，由設計師吳孝儒所設計，設計裝置包含三隻姿態各異的狗造型座椅及寵物跳圈，為幽靜的綠地公園添加色彩及趣味。

另一組作品「重播士林」，是賽先生科學工廠總監林厚進呼應六○年代，此區方圓一公里內曾經有五家戲院發展蓬勃的歷史脈絡，利用費納奇鏡科學原理打造，作品分布於士林公民會館、珮柏佳佳旅店、士林慈諴宮、瑞成百年棉被店及郭元益博物館等五處。