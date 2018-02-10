〈台北都會〉蔬果供減需增 批發均價較上週漲2成6

2018-02-10

〔記者蕭婷方／台北報導〕長達近一週的寒流，使蔬果生長減緩、供應量減少，北市蔬果昨批發價每公斤上漲到卅．三元，較上週每公斤批發均價廿四元上漲二成六；同時也較去年同期、年節前五天均價廿．九元漲四成五。北市農產批發公司主秘路全利說明，今日開始氣候逐漸回暖，預計蔬果生長會加速，加上又逢農曆年前，蔬果供應量應會逐漸回穩。但白鯧等魚貨會越近年節價格越高。

據農產公司統計，北市蔬菜昨到貨量僅一六三○噸，較上週平均一八○○噸減少近二百噸。由於供應量減少、市場需求量逢年關加劇，蔬菜價格應聲上漲，菜種行情漲多跌少。葉菜類進貨量小幅減少，指標菜種大白菜每公斤批發價較上週平均十二元，上漲七元、漲五成八；至於高麗菜由於有庫存，每公斤批發均價廿元，僅較上週漲二元。

市場處表示，果菜批發市場對節前需求量較高之果菜如蘿蔔、甘藍、包心白菜、花椰菜、大心菜、芥菜及椪柑、柳丁、桶柑、海梨、棗子、蓮霧、楊桃及進口水果等大宗當令果菜，均貨源穩定且供應充足，能滿足年節前民生需求；不過對於價格則表示，需視天氣而定。

魚貨平均價格小漲七％

至於魚貨，昨平均價格每公斤約為一三二元，較上週平均一二三元，僅小幅上漲七％。由於傳統應景魚貨如白鯧、黃魚、石斑等，價格因數量減少而上漲；白鯧昨每公斤批發價為四九○元，已較上週四五八元再上漲三十二元，預估越近年節價格越高。市場處建議民眾可採買金鯧、鱸魚、台灣鯛等本土養殖魚貨，價格經濟又實惠。

此外，北市長柯文哲昨清晨在產業發展局長林崇傑及市場處長許玄謀等人陪同下，走訪果菜及魚類批發市場，並到魚類批發市場的武聖殿及第一果菜批發市場的土地公廟參拜祈福，也為花蓮災民集氣祈福。