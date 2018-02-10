〈台北都會〉《台北過好年系列四-購物篇》迪化、榮濱搶客 夜市天天開

〔記者蕭婷方／台北報導〕辦年貨、享年味，迪化街、榮濱商圈等台北各大過年前必逛的年貨大街已掛起大紅燈籠開賣，並於週末推出復古服飾換裝體驗等活動吸引年輕人到訪；此外，過年出門打牙祭最怕「吃閉門羹」，南機場、臨江街、饒河街、廣州街、華西街等夜市，即起至大年初六天天開市，還延長營業時間迎饕客。
作為台北市歷史最悠久、發展最完整的年貨大街「迪化街商圈」，循往例已封街熱鬧開賣，近五百攤南北雜貨、乾貨凍漲吸客；在此，也可以一路欣賞美麗的和洋建築，拜個霞海城隍廟求桃花，來一段新年文化之旅。
即日起至二月十四日（除夕前一日）迪化街永樂廣場前不定期有系列活動，也設有拍照體驗區加碼復古服飾換裝，拍一組拜年貼圖誠意拜年；也有結合「新派年菜懶人包」，大稻埕老店二代和在地私廚福來許攜手合作，讓到訪消費者輕鬆學年菜，團圓飯時露一手！
台北後站 12日起辦年貨大街
台北後站商圈曾經是國內外知名百貨批發的集散地，現已轉型為手工藝、家庭器具、家飾和節慶用品的材料行聚集地，供民眾尋寶、為房子添新妝，十二日起也有年貨大街供民眾採買。
除夕吃完年夜飯，也可至各大人氣夜市大嗑美食。寧夏夜市自即日起已沿街搭起喜氣洋洋的大紅遮雨棚，潤餅、豬腳飯、炸芋頭等近百攤商更提前在中午開張營業，一路至凌晨三點左右才打烊，要讓大家吃得盡興。過年期間除了除夕夜休息外，均不打烊。
此外，臨江街、華西街、士林、饒河街、南機場等知名夜市，店家也已做好準備，分派早、晚班，連備料都增加好幾倍，過年期間也天天開張，不但滿足饕客口腹，攤商也能搶賺過年財。