〈台北都會〉基隆慶安宮有愛 捐100萬元賑災

2018-02-10

〔記者盧賢秀、何玉華、葉冠妤／綜合報導〕花蓮大地震災情慘重，行政院長賴清德的舅舅、基隆慶安宮主委童永，昨天捐贈一百萬元賑災，市長林右昌也捐出十萬元，拋磚引玉希望更多人捐款，協助花蓮災民渡過難關。

新北市長朱立倫前天已捐一百萬元，副市長侯友宜捐贈一個月薪水約十六萬元，前台北縣長周錫瑋捐十萬元，新北市議會全體議員捐一天所得共約三十萬元；新北市政府開設捐款專戶協助救災，戶名為「新北市社會救濟會報專戶」，帳號「台灣銀行板橋分行027038002803」，捐款請註明「0206花蓮地震」。

基隆市社會處表示，民眾可以直接捐款到花蓮縣賑災帳號，也可捐給基隆市社會處救助金專戶，指定用途給花蓮賑災。

全國漁會漁貨大街昨天首日在三重魚市場開賣，有人在清晨四點半就趕來搶鮮，買氣強強滾，全國漁會宣布，三天活動中的義賣所得全數捐給花蓮救災；全國漁會總幹事林啟滄表示，年節前夕是魚貨需求最高峰，將捐助百元鮮魚、活跳鮮魚競標的義賣所得，至少可捐出十萬元。

今、明兩天還有義賣活動，民眾花一百元就有機會買到市價兩百元以上的七星鱸魚、金鯧、紅魚等鮮魚，排隊前卅名的民眾，還贈送五十元購物金，帶著狗狗一起逛漁貨大街，有機會獲得限量的台灣鯛鮮魚紅包。