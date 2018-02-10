〈台北都會〉書法名家客製化春聯 今明免費送

2018-02-10

下午兩點起 市府大廳登場

〔記者葉冠妤、賴筱桐／新北報導〕農曆春節快到了，新北市長朱立倫昨天牽著警犬亮相並發送福袋，在市府大廳揮毫「旺來福來」迎新春；今、明兩天的下午兩點到五點，書法名家在市府一樓大廳免費為民眾客製化揮毫春聯。

朱立倫昨天也到萬里區的街友中途之家致贈加菜金，再赴市立仁愛之家拜年，與阿公、阿嬤一起做粿，他祝福長輩平安健康「呷百二」。街友中途之家社會重建中心主任陳大德表示，從九十八年至今服務超過一千名街友，提供療養、身體復健、職業訓練及就業服務等，目前收容六十九人，依照志趣和專長，分為餐飲班、DIY手作班、園藝班等。

朱立倫指出，人生難免有挫折，他鼓勵街友們互相打氣，未來有機會回饋社會，他希望有朝一日遇到街友，也能跟他說：「市長，我現在在哪裡幫忙做什麼事！」

市府教育局昨天在板橋車站B1廣場舉辦「舞文弄墨好品德」師生書法比賽宣傳快閃活動，教育局長林奕華與師生一起揮毫，這項書法比賽即日起至三月二十一日報名，四月二十五日舉行決賽。

今年是農曆的狗年，春節期間，新北市各博物館推出「毛小孩散步走春」路線，在「尋找阿福」的走春活動中，有「汪年會」可愛狗玩偶拍照區，還有隱藏版的3D阿福犬，只要用手機掃描，卡通「家有賤狗」的牛頭 、「小天使」中的聖伯納犬、「一○一忠狗」大麥町等就會跳出來跟民眾互動，另推出限量五百組的「陶氣阿福」小陶犬筷架甜蜜小禮，祝福情人「快嫁」、「相依久久」。

好康的是，凡生肖屬狗或身分證最後一位數字為9的民眾，春節期間到新北市各公立博物館，出具身分證明，可獲得「放閃」金色紅包袋一份。

活動資訊可到新北市文化局官網或「文青不在家，往新北的路上」臉書粉絲專頁查詢。