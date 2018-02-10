〈台北都會〉春節計程車費 明凌晨起每趟多20元

2018-02-10

到20日晚上12點止共10天

〔記者葉冠妤／新北報導〕下週就是農曆春節，從明天（十一日）凌晨零時起一連十天，北北基三市搭乘計程車將以春節費率計價，不論日間或夜間，每趟次一律加收廿元，到廿日晚上十二點止；新北市府交通局提醒民眾，加收的二十元費用已直接鍵入計費表內，乘客只要依照計費表顯示的金額支付車資即可。

加收的20元須鍵入計費表

交通局指出，台北市、新北市、基隆市在春節期間加收二十元的這十天期間，無論白天、夜間（晚上十一點到早上六點）搭車，每趟次都是加收廿元，計程車駕駛應該使用新式計費表的內建功能，把加收的廿元直接鍵入跳表顯示金額，不能再以口頭方式額外加收；如果計程車仍使用舊表，或共同營業區少數仍使用舊表的計程車，也不得額外跟乘客收取二十元。

此外，瑞芳地區有四條固定路線（瑞芳火車站到九份、金瓜石、十分寮、雙溪）、烏來地區三條固定路線（烏來風景區覽勝橋旁台車站或烏來停車場至纜車站、內洞森林遊樂區、捷運新店站）則以公告的固定運價收費，計程車駕駛應準備紙本收據，供有需求的乘客收執；非上述路線必須使用計費表跳表收費。

新北市交通局長王聲威表示，北北基三市的計程車運價與鄰近的桃園市不同，計程車收費運價是以「上車地點」為準，例如從桃園市轄內坐計程車到新北市，要採用桃園市的春節收費方式；從台北市搭車到桃園市，就是每趟次加收二十元。

王聲威說，計程車駕駛人必須遵守收費規定，民眾如果遇到超收車資或其他違規情形，可記下車號、時間及上下車地點等資訊，撥打1999專線申訴；若計程車駕駛未依跳表金額收費或未具有效執業資格等違規情形，經查證屬實，將依公路法裁處九千到九萬元不等罰鍰。