〈台北都會〉《南北和解》2月13日起悠遊卡 嗶進高雄輕軌

2018-02-10

高捷服務台可人工加值

〔記者黃建豪／台北報導〕高雄一卡通在前年六月於台北捷運開通，但悠遊卡卻因加值系統經費分攤問題，始終無法於高捷加值，造成去年十一月高雄輕軌上路拒絕悠遊卡，一度引發南北嫌隙，迫使中央介入協調。經過三個月溝通後，悠遊卡公司昨宣布，已和高雄取得共識，但和解條件已簽訂保密協議無法公開，只能透露是「雙方各退一步」，因此民眾二月十三日起將可在高雄輕軌使用悠遊卡搭乘，在高捷各站點，則得透過服務台人工加值，預計五月底，才會完成機器加值服務，同時開通CityBike等高雄所有大眾運輸工具。

去年高雄輕軌上路前，因規定得先完成高捷系統加值設施的電子票證，才能在輕軌使用，使得悠遊卡無法「嗶」上輕軌，爭議在於，高捷車站加值服務的建置費要二九○○萬元，高捷以悠遊卡發卡量占全國八成的比例計算，要求悠遊卡出資二千萬元，但悠遊卡公司無法接受，要求應該以悠遊卡在高捷的實際使用量、約兩成比例計算，只願意分攤六、七百萬元，雙方因此爭吵不休，吵到兩市首長隔空交火，直到中央介入協調。

悠遊卡公司昨宣布，在行政院長賴清德關心、並指示相關機關協助下，高雄捷運公司與悠遊卡公司經過近三個月的持續溝通後，雙方決定各讓一步達成協議，趕在今年農曆春節前讓悠遊卡可以在高雄輕軌使用，同時，悠遊卡則可先由高捷站務人員進行人工加值。

悠遊卡公司解釋，悠遊卡早在高雄輕軌系統建置階段，就有做過測試，只是因為後來發生爭議，才沒有開通使用權限，系統範圍也較小，相較之下，高捷系統設備範圍較廣，因此修改系統需要時間；若想用機器加值，則可在四大超商、高捷站內五家特約商店加值。

預計五月底CityBike也開通

悠遊卡公司表示，悠遊卡在高捷站的機器加值服務，由於必須修改機器，預定五月底才會完成啟用，但屆時會連高雄市的CityBike都一起開通為可使用悠遊卡。

至於二九○○萬元的高捷加值設施建置費，最後悠遊卡公司分攤多少？悠遊卡公司表示，雙方已簽訂保密協議，對於協調的金額、條件，都不會對外公布。

悠遊卡在高雄捷運使用方面，則比照一卡通以八五折收費，並同樣適用高雄為對抗空污而實施的大眾運輸免費搭乘措施，在二月二十七日前，民眾於平日（不含農曆春節除夕至初五）尖峰時段，同樣免收費。