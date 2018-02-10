〈台北都會〉屋瓦震落 主普壇中元祭祀文物館封了

2018-02-10

後續整建或拆除 市府將研議

〔記者盧賢秀／基隆報導〕受到連日來大小餘震影響，基隆市中正公園主普壇的琉璃瓦及水泥塊最近掉落，市府拉起封鎖線禁止民眾靠近，中元祭祀文物館也因此封館，市府下週將召集相關單位研議，後續採取整建或拆除重建。

位於中正公園的主普壇是基隆市的地標之一，也是中元祭重要的祭典場所，每年在主普壇開燈放彩和中元普度，一樓是中元祭祀文物館，展出中元祭相關祭儀與文物。

這座建築物從民國六十五年完工迄今已有四十二年屋齡，因位處山頂，外牆及屋瓦風化嚴重，幾年前曾發生水泥塊與屋瓦掉落、鋼筋裸露等情況，兩年前才施工補強過，目前只有一樓中元祭祀文物館開放參觀，最近地震不斷，又有瓦片與水泥塊掉落。

市府文化局副局長李添慶表示，七日上午，工作人員就發現瓦片及水泥塊砸落廣場、屋瓦上方，請兩年前負責修補的包商及工務處人員勘查，確定不是舊裂痕，應該是六日深夜花蓮大地震造成的新損傷。

為了安全起見，市府在主普壇周邊拉起黃色警戒線，防止民眾靠近，一樓中元祭祀文物館也暫時封館。

地方人士多年前就建議主普壇拆除重建，李添慶說，正規劃「希望之丘」中正公園整體規劃案，主普壇也在計畫範圍內，下週將邀集相關單位討論後續如何處理。