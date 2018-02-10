〈北部〉在地生活MAP 宜縣16類圖資「 一站搜」

2018-02-10

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府建置「宜蘭在地生活MAP」網站上線，將縣府各局處圖資整編收納，提供「一站式」服務，包括交通、旅遊、餐飲、醫療、土地分區等十六大類、一百廿八小類資訊。縣府計畫處表示，搜尋位置確定後，電子地圖還有導航功能，收集的衛星影像圖、航照圖都是官方版圖資，解析度高。

官方版整合各局處圖資

縣府計畫處表示，數位化地圖應用是政府施政業務重要工具，宜蘭縣近年積極推動「地理圖資倉儲作業」，收納各局處圖資提供內部連結應用，其中有關民眾生活，例如學區圖、都市計畫圖、災害潛勢圖、歷史門牌等，是商業地圖找不到的，應整合提供民眾使用。

為落實政府資訊公開與資料開放政策，縣府計畫處建置「宜蘭在地生活MAP」網站並上線，提供交通、旅遊、旅館民宿、餐飲、醫療、行政機關、金融機構、教育、銀髮、藝文娛樂、社福機構、使用分區、便民服務、防災、宗教生命與其他等十六大類、一百廿八小類的生活資訊與設施位置，開放給民眾查詢。

以往，民眾要查詢醫院得上縣衛生局網站、學校要上教育處網站、地籍圖要上地政處網站，都只有個別網站資訊。縣府計畫處花了一年時間完成的「宜蘭在地生活MAP」，提供「一站式」服務，民眾不用再到處找資料。

「宜蘭在地生活MAP」運用簡捷方便，若要查民宿，它會顯示全縣民宿位置分布圖；也可查孩子所屬學區、宜縣寺廟分布狀況等。若要找單點目標，設定後即會顯示住址、電話與位置，還提供導航功能。除提供資訊，也有年齡層人口統計、人潮聚集熱點、行業分布等分析功能。

「提供比Google更詳盡豐富的地圖。」縣府計畫處說，Google的是電子地圖與衛星圖，縣府的還有地形圖、航照圖、內政部圖資等，解析度高又清楚。