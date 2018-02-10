〈北部〉消防兄妹檔 默契絕佳合力滅火

2018-02-10

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市消防局香山分隊隊員李育昇與竹光分隊隊員李曉芳，是消防界難得一見的的兄妹檔，兩人受當警察的爺爺影響，毅然踏入消防界，曾一同出任務，靠著絕佳默契合力滅火，傳為佳話。

受警察爺爺影響 投入打火行列

廿八歲李育昇，警專廿六期畢業後分發至台北市服務，曾參與華陰街的火警搶救，在高溫中與時間賽跑，歷經十六小時才將火勢撲滅。

廿五歲李曉芳，警專卅期畢業，僅花四年就憑著穩定嫻熟的駕駛技術，從救護車、水箱車一路開到雲梯車，創下新竹市女消防員最快駕駛雲梯車的紀錄，去年更甄選上高級救護技術員訓練，讓救護能力升級。

李育昇表示，前年新竹市北新街發生住宅火警，他到場時，現場二樓起居室已冒出烈火濃煙，當時他擔任瞄子手，正佈線至二樓準備滅火，發現從別的分隊前來支援的李曉芳也是瞄子手，雖然火場雜音太多，難以對話，但兩人靠眼神、手勢，以絕佳默契一左一右進火場滅火。

李曉芳說，當時看到哥哥頭盔上的閃光名條，讓身在濃煙密佈火場的她「瞬間安心」，這是兩人第一次齊心救災，成功將火勢撲滅。

新竹市消防局長李世恭指出，兄妹倆不僅是打火英雄，更是民眾的守護天使，李育昇曾處理八十五歲老翁的急救案件，李曉芳也曾在新竹火車站廁所搶救七十一歲老婦，兄妹倆都用心肺復甦術及電擊，成功挽回兩個老人家的性命，在消防界傳為佳話。