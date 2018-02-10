〈北部〉台灣客家文化館 年初一開館迎賓

2018-02-10

〔記者彭健禮／苗栗報導〕位於苗栗縣銅鑼鄉的行政院客委會客發中心臺灣客家文化館，十六日（農曆大年初一）起開館迎接戊戌新春，結合春節多元活動內容，兼顧藝術、娛樂、教育，歡迎體驗客庄的熱情好客。

客發中心主任何金樑表示，臺灣客家文化館新春檔期「客庄生活瓷特展」，強調客庄陶瓷的造型與風格，突顯質樸淳和與自然拙趣及以實用性為本位，映照出客家族群樸實無華的生活態度與內涵。春節期間，另搭配祈福儀式、走春、發粄DIY體驗及精彩藝陣表演。

大年初一「銅鑼大響迎新春」開啟序幕，遊客敲響銅鑼、穿過獅口、祈求運勢步步高升；初二「好客遊春」，邀遊客體驗客庄走春，規劃客家闖關小遊戲，發粄DIY、哈客密室逃脫趣、伯公祈福發財金、好客摸彩等，詳情可上「臺灣客家文化館」臉書粉絲專頁查詢。

雪霸園區有道路工程 旅遊小心

另外，雪霸國家公園管理處各遊客服務據點，除除夕休館，大年初一到初五照常開放，雪霸處提醒，苗六十一線廿六公里天狗部落至二本松鞍部，正進行道路復建工程，從台中市東勢區、苗栗縣卓蘭鎮前往雪見遊憩區遊客，請在梅園國小旁改道，從梅園國小旁產業道路往上接梅興聯絡道前往二本松鞍部（司馬限林道十三‧七公里），再續行上雪見遊憩區。

另，苗栗縣客家圓樓、英才書院、泰雅文物館、賽夏族民俗文物館、三義木雕博物館，也僅除夕休館，大年初一到初五開放營運。