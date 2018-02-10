〈北部〉大溪接管終點 污水下水道2-2標動工

2018-02-10

〔記者謝武雄／桃園報導〕大溪污水下水道系統於二○一二年完成水資源回收中心興建，日處理量三七五○噸，全系統污水主幹管皆已建設完成，用戶接管三八八四戶，達成率六十二％，累積投入的建設經費達到十一億元，市府水務局已於一月完成二之二標招標程序，工程範圍涵蓋田心里、一心里、一德里、月眉里等地區，預計接管戶數為二四九一戶，預計二○二○年五月完工，也完成大溪用戶接管的最後一塊拼圖。

2-1標接管 達成率99％

水務局長劉振宇表示，為了完成污水下水道建設的最後一哩路，需要市民配合提供自家後巷一樓單側七十五公分、雙側一五○公分的最小施工維護空間，大溪區市民十分支持，大部分都配合工程進度自行拆除後巷障礙物，讓二之一標用戶接管達成率達九十九％。

大溪污水下水道工程從二○一○年六月十八日展開接管工程，第一標範圍涵蓋興和里、福仁里及部分一德里區域，接管戶數為一二七三戶；第二之一標則是於二○一三年二月九日開工，並於去年九月完工，範圍包含一心里及田心里，接管戶二六一一戶，總計二個標案完成的接管戶達三八八四戶。

劉振宇說，市府於二○一六年起逐年編列預算經費，同步進行後巷環境改造工程，透過居民共同參與，做出符合民眾生活需求的工程，達到雙贏。

劉振宇表示，大溪列為污水下水道優先施作地區，主要原因是大溪地區民生用水都排入大漢溪，嚴重影響下游板新水廠的水質；石門污水下水道系統也有類似情況，石門水資源回收中心也是排入大漢溪流域，設計水量為每日一萬四○○立方米，目前平均日處理量為一九六四．一立方米，預計接管用戶為四八八○戶，目前已接管二四八三戶，接管達成率五十一％，未來，大溪、石門污水下水道系統都完成用戶接管後，可大幅降低大漢溪的負擔。