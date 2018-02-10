〈北部〉通霄拱天宮聯絡道拓寬 13日通車

2018-02-10

工程費3.3億 地方配合款廟方贊助

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮拱天宮是全國知名宗教信仰中心，前往參拜白沙屯媽祖婆的香客絡繹不絕，但周邊腹地小、道路狹窄，龐大車流成為當地交通安全隱憂。經交通部補助，拱天宮管理委員會贊助全額地方配合款，拱天宮聯絡道拓寬前年九月動工，十三日通車。

苗栗縣政府指出，民眾與信徒長期反映台一線轉拱天宮的道路狹窄，更有鐵路平交道，每逢白沙屯媽祖進香、回鑾期間，大量車流造成周邊道路嚴重堵塞，甚至從拱天宮附近平交道回堵至台一線，更曾發生遊覽車擦撞民宅、車陣堵住平交道，火車被迫緊急煞車，險象環生。

經地方爭取納入「生活圈道路交通系統建設計畫」，總經費三億三千萬，其中地方配合款三千九百六十萬元，由拱天宮管理委員會全額贊助，聯絡道中台鐵跨越橋樑並命名為「拱天聖母橋」。

拱天宮聯絡道全長約七百卅公尺，路寬十三．六公尺，採雙向各一快車道及一機慢車道配置。

另外，農曆春節期間預期有大批香客前往拱天宮參拜，轄區通霄警分局表示，十六日至廿日上午八點至下午六點，白沙屯鐵路平交道口西側道路至南港橋路段實施車輛單向通行管制，禁止遊覽車進入，並將視實際車流狀況，台一線拱天宮牌樓以南至啟新國中路口，外側車道管制供大客車停放。