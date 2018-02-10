〈北部〉竹縣梨穗寒害 現金救助每公頃6萬

2018-02-10

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣新埔鎮的高接梨穗，在寒流來襲時嚴重受災，縣府初步勘查，受害面積四十公頃，受害程度十二%，預估損失金額二百六十六萬元；農委會主委林聰賢昨到梨園勘災後說，受害程度已達農業天然災害救助標準，請縣府一週內把災情調查結果報到農委會，依法核定現金救助， 每公頃六萬元。

農委會統計，二月低溫造成的農業損失，截至八日下午四點，已達二千八百八十七萬元，主要為作物葉面枯黃、落果及落花等導致損失，其中新竹縣損失金額一千三百一十四萬元，高接梨穗部分有二百六十六萬元。

林聰賢說，這次寒流的時間較以往長，請改良場輔導農民再接枝的技術搶救收成，並請農糧署持續掌握梨穗供應情形，農委會將依農業天然災害救助辦法，針對受災農作物提供現金救助、低利貸款及有機質肥料補助等措施，其中高接梨穗的現金救助為每公頃六萬元，請新竹縣政府儘速在一週內辦理災損勘查及報送災情，以利後續公告救助。

昨天立委林為洲、縣府農業處長邱世昌、新埔鎮長林保祿等人都參與會勘；他們說，新埔鎮種植高接梨的面積約一百四十公頃，寒流來襲後陸續接獲梨農反映，高接梨穗因低溫濕冷無法開花，著果率會大幅降低，收成可能銳減，希望農委會協助度過難關。

林聰賢力推農業保險 減輕損失

林聰賢表示，農委會持續推動農業保險，希望有效保障農產業收入穩定。目前開發的梨保險保單，農民於出險時，梨穗因低溫損失可獲得每公頃三萬至六萬元的理賠金額；梨果因颱風豪雨損失，每公頃最高可獲得卅五萬元的理賠，減輕因天然災害所致成本損失。

農委會並針對投保這項保險的農民，每公頃補助三分之一的保險費，最高補助三萬元，與農民共同進行風險管理。