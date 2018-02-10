〈中部〉智慧機器人自造基地 中科揭幕

2018-02-10

〔記者蘇金鳳、張菁雅／台中報導〕中科管理局昨日舉行「中科智慧機器人自造基地展示中心」的開幕儀式，基地展示空間正式啟用，該基地未來將擔任智慧機器人產業創新平台重任；科技部長陳良基表示，將編列四年廿億元在中科及南科建置機器人基地。

日本安川電機 啟動中科投資案

另外，全球四大工業機器人廠商之一的日本安川電機公司，將在中科園區設立技術服務中心及機器人展示中心，陳良基、市長林佳龍與安川電機總經理福永達昨日共同宣布投資案啟動，初期投資金額為七千五百萬元，總投資金額則達二億元。

中科管理局昨天舉辦「中科智慧機器人自造基地展示中心」開幕，陳良基、立法院副院長蔡其昌、立委張廖萬堅、科學工業園區公會理事長沈國榮、台中市府經發局長呂曜志、中科管理局長陳銘煌、工業技術研究院胡竹生所長昨天都參與盛會。

陳良基表示，科技部將編列四年廿億元在中科及南科建置機器人基地，預期將成功培育五十家新創公司、六百組團隊進駐使用、培育四千名員工、產出四十五個機器人應用計畫及卅組以上的關鍵技術或產品，並創造一四五○個就業機會等，達成六大指標。

陳良基強調，中部地區本來即為智慧機械集中地，但必須把人工智慧放入，要透過人工智慧的加持，讓台灣未來在ＡＩ機器人的供應鏈變成是重要地點。