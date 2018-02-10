〈中部〉春安勞檢 愛買中港分店3項違法將開罰

2018-02-10

少給加班費和補假 排班間隔不足

〔記者蔡淑媛／台中報導〕因應春節，勞工超時工作頻繁，勞動部與台中市府勞工局昨天率隊到愛買量販店中港分店勞檢，發現少給加班費、排班間隔不足十一小時，及國定假日加班沒補假等三項違法，將各依勞基法開罰二萬到一百萬。

勞動部於今天展開北中南勞檢，常務次長施克和指出，今年春安勞檢將展開卅天三千三百場次檢查，重點針對大賣場批發零售業、國道客運與大型石化煉油廠，進行職安衛生及勞動條件檢查，針對常見違規的加班費沒給、輪班制間隔未符合現行規範、加班沒給補休做抽檢，尤其兼職人員的權利更要被保障。

各依勞基法罰二萬到一百萬

勞動局長黃荷婷指出，愛買量販店給予勞工加班費不足，有一名勞工加班八小時卻少給一千四百卅一元，五名勞工排班間隔僅六小時，不足現行規定十一小時，還有一名兼職人員在中秋節、國慶日上班，卻未給予補假。

職安衛生也有六項違規挨罰

另職安衛生部分，中區職安衛生中心主任朱金龍指愛買中港分店共六項違規，麵包區攪拌機未設防護設備，恐造成勞工危險，違反職安規則，將開罰三萬至卅萬，另還有地板濕滑、路面障礙物、未落實健康高風險等要求限期改善。愛買中港店經理鄧釧年則稱是作業疏失，將盡速改善。

勞工局配合中央在本月起展開高密度勞安抽檢，已抽查一百一十三家，有十三家次違規，主要是製造業、保全業和人力公司，沒給加班費、加班時數超過每月上限四十六小時為多。