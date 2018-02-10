〈中部〉中台灣燈會雙燈區 24日同步點燈

2018-02-10

台中公園、港藝中心同步登場

〔記者張菁雅／台中報導〕中台灣元宵燈會「喜迎來富」二月廿四日起至三月十一日，將在台中公園及港區藝術中心同步展開，市府九日公布主燈設計，台中公園主燈「福旺中台」以「公犬遠瞻」為造型，港區藝術中心主燈「祥旺花都」以「母犬守護」為主題，同步在廿四日晚上七時點燈。燈會期間，雙燈區主燈秀也將在每晚七時至十時開演。

每晚7至10時 整點5分鐘主燈秀

台中公園主燈「福旺中台」高十二公尺，造型為公犬登高昂首遠瞻，象徵守護大台中；港區藝術中心主燈「祥旺花都」高十一公尺，造型則為母犬守護著幼犬。主燈秀將在每晚七時至十時整點於雙燈區開演，每場次約五分鐘。

副市長林陵三表示，中台灣元宵燈會已邁入第十九屆，今年除了是生肖狗年，也是台中花博年，因此燈會結合各種可愛的狗造型，及花博吉祥物「石虎家族」一起設計，除了主燈，雙燈區有十九組主題燈、三組互動科技燈、七組水上裝置藝術燈，還有大面積光環境及賞燈光廊。由於日前花蓮發生強震，市府希望藉由燈會，為台灣祈求平安。

日本平川市 25日送睡魔小花燈

觀旅局長陳盛山指出，今年特別邀請到日本青森縣平川市，以一座近五公尺高的傳統睡魔花燈參展，青森縣平川市長將在廿四日開幕當天，與市長林佳龍在台中公園共同為睡魔花燈點燈。平川市也準備三千個睡魔小花燈，廿五日晚上送給賞燈民眾。

另外，雙燈區在開幕晚會及三月二日元宵晚會，邀請日本青森縣、駒根市、鳥取縣傳統表演團體演出，歌手韋禮安、李玖哲、翁立友、江美琪、戴愛玲、吳汶芳等人也將到場。元宵節當晚，觀旅局還安排抽獎活動，民眾可至雙燈區的「問券填寫區」領取摸彩券，大獎包含電動機車、手機、運動攝影機等。

台中郵局配合中台灣元宵燈會，設計兩款紀念封、兩枚癸字戳、燈會紀念個人化郵票，以及四款共三萬張的主題燈明信片，其中二萬三千張明信片將在台中公園燈區供民眾免費索取，平日一千張，假日二千張，送完為止。