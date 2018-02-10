〈中部〉廣發活動顧問聘書 彰縣府挨批

2018-02-10

民︰有錢無處花

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣政府「花在彰化」活動即將在大年初一登場，縣府為了宣傳起見，大量寄發所謂的「顧問聘書」，許多彰化縣民都收到聘書，有人收到非常開心，忙著炫耀，但沒收到的縣民則相當不滿，認為縣府根本是「大小眼」，更有人直指此為「縣府綁樁、收買人心」，甚至嘲諷縣府「有錢無處花」。

老家在田尾鄉，平時都在台北市工作的吳姓民眾說，上週收到生平第一張「顧問證書」，阿爸、阿母、阿媽不知會不會以為榮？他把顧問證書po到臉書，沒想到阿爸、阿母馬上回應，「恁爸、恁母、恁祖媽都是活動顧問，你不用高興啦！」在北斗鎮遊覽車董姓司機說，收到這張顧問證，有點莫明其妙，根本不知要作什麼，這輩子從沒做過顧問！

縣府︰宣傳手法

針對此事，縣府農業處表示，活動原本就編有宣傳預算，有別於以往，此次希望不只透過刊登媒體廣告，也希望透過府內的資源，把過去贊助縣府活動的「友好人員」名單調出，再寄送顧問證，目的是希望大家能為此活動大力宣傳。

但有網友說，在前任彰化縣長時代，花了不少所謂「詩碗」、「詩袋」、「詩杯」，這些都是民脂民膏，現在則是「顧問證書」大放送。但城觀處長馬英傑表示，一張證書加郵寄才十元，只是事前沒先通知，這只是活動宣傳的手法，絕對跟選舉無關。