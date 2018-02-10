〈中部〉埔里水上燈會點亮 為花蓮祈福

2018-02-10

〔記者佟振國、劉濱銓／南投報導〕為期一個月的二○一八南投燈會埔里燈區水上燈會昨晚正式點燈，副燈「和諧平安」，連同七大主題燈區一同點亮「台灣之心」埔里，尤其日前強震重創花蓮，燈會開幕前特別由中台禪寺一○八位師父齊頌八吉祥經，並與縣長林明溱、立委馬文君、埔里鎮長周義雄及在地民代多人，共同為花蓮災區祈福，也祈求新的一年台灣能夠吉祥平安。

舉辦第二屆的南投燈會，今年特別增設埔里燈區，場地設在南安路中興大學實驗林至中正路口約一．五公里路段，分為「幻彩燈林」、「紛飛光影」、「蝴蝴水谷」、「漫遊埔里」、「光之瀑泉」、「手創燈廊」、「在地發光」等七大主題，昨晚七時正式點燈，將持續至三月十日止。

林明溱表示，埔里是觀光大鎮，水上燈會正式點燈後，精緻花燈搭配水中倒影，別有一番風味，尤其埔里鄰近日月潭、清境，希望埔里燈區能發揮磁吸效應，把遊客帶進埔里消費。

受天宮主燈 Q版玄天上帝

至於名間鄉受天宮燈會也將於十四日至三月四日登場，鄉公所表示，除有Q版玄天上帝主燈，周邊還將搭配雷射光束與燈光特效，開幕當天則有「情人節限定活動」，只要與月老花燈合影並上傳照片，將可獲得限量一九九份月老加持巧克力，三月二日元宵節晚間七點正式點燈，每半點各展演一場主燈秀。